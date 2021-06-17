Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat sürüyor.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Dip temizleme çalışmaları yapılıyor

Bakanlığa ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.

Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.