Caddebostan sahilinde müsilaj azaldı
İstanbul'da yağış ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat sürüyor.
Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi.
Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Dip temizleme çalışmaları yapılıyor
Bakanlığa ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.
Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.
İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.
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