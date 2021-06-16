Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Samandağ'da etkili olan yağışlar sonrasında denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu.
Samandağ açıklarında hortum herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yağış
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