Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Erdek'te etkili olan lodos teknelere zarar verdi
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir Erdek'te etkili olan lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sürat teknesinin karaya oturmasına sebep oldu, teknelerde hasar oluştu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Halatları kopan ve alabora olup zarar gören tekneler, sahipleri tarafından güçlükle kıyıya çıkarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Başarılı olamayan vatandaşlar da tekne sahiplerine haber vererek vinç yardımıyla tekneleri denizden çıkardı.
Teknelerin sulara gömüldüğü sahilde vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: İHA]
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