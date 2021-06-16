Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Halatları kopan ve alabora olup zarar gören tekneler, sahipleri tarafından güçlükle kıyıya çıkarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Başarılı olamayan vatandaşlar da tekne sahiplerine haber vererek vinç yardımıyla tekneleri denizden çıkardı.

Teknelerin sulara gömüldüğü sahilde vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]