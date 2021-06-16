Polis, Bodrum'da bir adreste silah kaçakçılarının olduğu istihbaratını aldı. Hemen, operasyon için düğmeye basıldı.

Polislerin "teslim olun" çağrısına zanlılar, ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine otomobille kaçmaya çalışan şüphelilerle polis arasında silahlı çatışma çıktı.

1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı

Çatışmada 2 emniyet mensubu ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Polis memuru Abdulkadir Doğan'ın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

4 zanlı silahlarıyla birlikte yakalandı

Kaçmaya çalışan 4 zanlı silahlarıyla birlikte ekiplerce kıskıvrak yakalandı. O anlar, amatör kameralarca böyle kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehidimizin makamını ali eylesin."

Şehit için Bodrum Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere hastaneden alınan şehit polis için hastane bahçesinde dua edilip helallik alındı.

Daha sonra şehidi taşıyan cenaze aracı, polis korteji ve vatandaşların oluşturduğu yoğun araç konvoyu eşliğinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Şehit polisi taşıyan cenaze aracı, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın okuduğu duaların ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna hareket etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Şehit polis için yarın sabah 09.00'da, Muğla Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderilmek üzere tören yapılacak.