Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da metrolara internet geliyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, metrolarda internet erişiminin önünü açan komisyon kararını oy birliği ile kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı ikinci birleşimi yapıldı.
Akıllı Kent Ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı AK Partili Muharrem Balık, İstanbul metrolarını artık internet erişimine açacaklarını söyledi.
Gündem maddesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınması kaydıyla oylanması istendi.
Teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
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