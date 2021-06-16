Uzunluğu 1 kilometreyi, derinliği ise yer yer 2 metreyi buluyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü ve çevresindeki yarıklar köylüleri tedirgin ediyor. Arazide oluşan yarıklar ilk değil.

Uzmanlar uzun zamandır bölgede çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Faylar da yarıklara neden oluyor"

Afyonkocatepe Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç Dr. Çağlar Özkaymak, "Bu deformasyonları son 20 yılda Batı Anadolu'da görüyoruz. Bunlar baskın ve yoğun olarak yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oturmalardan meydana geliyor. Konsolizasyon oturmaları diyoruz ki burada birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de diri faylar aslında. Bulunduğumuz bölge bir çöküntü havzası ve bu bölge faylarla kontrol ediliyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yarıklar yerleşim yerleri için riskli"

Fay hatları üzerinde meydana gelen çöküntülerin yerleşim alanları için de riskli olduğunu belirten Özkaymak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu deformasyonlar bir deprem habercisi değil ama bölgede meydana gelen irili ufaklı depremler bunların artmasına sebep oluyor. Bu gibi açık alanlarda çok fazla risk teşkil etmese de bunlar yerleşim alanları olduğu zaman bölgedeki insanlar için risk oluşturuyor."

[Fotoğraf: DHA]

Afyonkocatepe Üniversitesi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. GPS istasyonlarıyla milimetrik çöküntüler bile kaydedilip harita oluşturuluyor. Bu harita sayesinde de fay hattı üzerindeki hareketlilik takip ediliyor.

Haber: Sena Ünal