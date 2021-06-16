Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın görülmesine, Gaziantep 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Mahkeme adli tıp uzmanları ve bilir kişileri dinledi. Adli Tıp Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın ise ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Duruşma 28 Eylül'e ertelendi.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde eski erkek arkadaşının evinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Duygu Delen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili olarak evde bulunan Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.