Eskipazar istikametine seyir halinde olan boş hafriyat kamyonu, yolda damperi açık bir şekilde ilerledi.

Kimliği belirsiz sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sürücülerin uyarması sonrası damperini indiren sürücü olası bir faciaya yol açmadan yoluna devam etti.