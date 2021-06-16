Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Damperi açık kamyon tehlike saçtı
Karabük’te bir kamyon sürücüsü damperi açık bir şekilde yolda ilerledi. Trafiği de tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.
Eskipazar istikametine seyir halinde olan boş hafriyat kamyonu, yolda damperi açık bir şekilde ilerledi.
Kimliği belirsiz sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Sürücülerin uyarması sonrası damperini indiren sürücü olası bir faciaya yol açmadan yoluna devam etti.
Etiketler: Cep Telefonu
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