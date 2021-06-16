TRT Çocuk'ta yayınlanan "Su elçileri" adlı çizgi filmin karakterleri, Rize'de çocuklar ile buluştu.

Çocuklara suyun önemi anlatıldı, iklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili eğitim verildi.

Su Elçileri Derneği Genel başkanı Özgür Aydıncak, geleceğin teminatı çocuklara 'yeşil vatan, temiz su' mottosu ile suyun ne kadar kıymetli olduğunu, suyu kirletmeden ve tasarruf ederek kullanmaları gerektiğini anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çizgi film karakterleri büyük ilgi gördü

"Su Elçileri Projesi" TRT, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirildi. Çocuklara suyun önemi ve tasarruflu kullanımını anlatmak için tır hazırlandı.

Eğitim materyalleriyle donatılmış tırın son durağı Rize 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu.

Su elçileri çizgi filmi karakterleri büyük ilgi gördü.

Su elçisi olan çocuklara etkinlik sonunda sertifika ve çeşitli hediyelere verildi.