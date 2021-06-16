Akıl almaz olay İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşti.

İstanbul’da sokaktaki yavru kedileri kovaya doldurup toplayan Japon uyruklu bir kişi daha sonra kedileri evine götürüp yedi.

Bu kişinin evinden pis kokular gelmeye başlayınca Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri'ne ihbarda bulunuldu.

Mahalleli linç etmek istedi



Japon uyruklu kişinin evinde arama yapıldı. Yavru kedileri öldürdükten sonra yediği tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Haberin duyulmasının ardından mahalleli Japon vatandaşın başına toplandı. Mahallenin linç etmek istediği adam zor kurtuldu.

Sınır dışı edilecek

Polis zarar verilmesine engel olduğu Japon vatandaşını karakola götürdü.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası kesildi.

Sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.