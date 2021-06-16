İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]