Kağıthane'de market önündeki demir tezgahı gözüne kestiren bir kişi sırtlayıp hiç bir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, dikkat çekmemek için kendi iş yeriymiş gibi market önüne gelip tezgahın çevresini temizledi.

Tezgahın altında bulunan fırçayı eline alan hırsız, tezgahı önce süpürdü sonra demir tezgahı sırtına alıp uzaklaştı.

Kamera görüntüleri hırsızı ele verdi

Markete gelen işyeri sahibi, tezgahın olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızın market önündeki demir tezgahı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Market dışında evden de hırsızlık yapmış

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri market önüne gelerek çalışmalar başlarken, market sahibi şahsın İ.B. olabileceğini ekiplere bildirdi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan İ.B. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sırasında İ.B. Merkez Mahallesi Serpil Sokak’ta bir evden de hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız İ.B. adli makamlara sevk edildi.