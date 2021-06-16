Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren iki kişiden biri kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Akıncılar Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapıldı.
Suda sürüklenen iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, diğeri kayboldu. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.
Ekiplerin aramaları sürüyor.
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