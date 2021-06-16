İstanbul'da gün boyu aralıklarla sağanak etkili oldu. Üsküdar ve Kadıköy'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Evindeki eşyalarının kullanılamaz hala geldiğini söyleyen bir kişi, "Hiçbir şeyim kalmadı. Sinir krizi geçiriyorum. Her şey mahvoldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Dördüncü kez evimi su bastı"

Evini dördüncü kez su bastığını söyleyen başka bir vatandaş ise belediye ekiplerine tepki gösterdi.

"Gelip yapın dedik, yapmadılar. Dördüncü kez evimi su bastı. Çocuklar perişan oldu. Tüm odaları su bastı. Eşyam kalmadı, perişan olduk."

Topkapı'da Ulubatlı Kavşağı, su baskınına önlem amacıyla kapatıldı. Yağmur ızgaraları temizlendi.

Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

Yağış, İstanbul trafiğini de vurdu. Trafik yoğunluğu yüzde 60'ların üzerine çıktı.

Fırtına gemileri sürükledi

Kartal açıklarında demirli Hasan Şişik adlı ro ro gemisinin halatları koptu. Sürüklenen gemi, kıyıdaki başka bir gemiye çarparak durabildi.

Panama bayraklı APRIL adlı kargo gemisi de kıyıya sürüklendi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

BUDO seferleri yapılamadı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO seferleri de yapılamadı.

Hava ulaşımı da etkilendi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Meteorolojiye göre, yağışlı hava aralıklarla önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

Süper hücre oluşur mu?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Atil Tek, "Bunu süper hücre olarak adlandırmak mümkün değil. Çünkü süper hücre olması için böyle bir genişliğinin olması lazım. Örneğin yaklaşık 200 km’ye kadar olması lazım, bu süper hücre değil" açıklamasını yaptı.