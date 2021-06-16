Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kardeş, çalıştıkları okul inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.
Beşikkaya Mahallesi 1922. Sokak üzerindeki okul inşaatının iskelesi henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede 7'nci katta bulunan Şaban ve Mustafa Tınış kardeşler, yere düşerek hayatını kaybetti.
Kardeşlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polisin, inşaatın müteahhidinin ifadesine başvurduğu bildirildi.
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı kalıp ustası kardeşlerin cenazesinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.
Sıradaki Haber
İztuzu'nda yuva sayısı 300'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz