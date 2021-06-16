Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahiline nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar yumurta bırakmaya devam ediyor.

Sahilde çalışma yürüten Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri tarafından 300 yuva tespit edildi.

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Ekipler kaplumbağalar için nöbette

Gece boyunca nöbet tutan ekipler tespit ettikleri yuvaları koruma altına aldı.

DEKAMER ekipleri deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiğini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının bir yuvaya ortalama 100 yumurta bıraktığı ve iki haftalık aralarla 2 ila 6 yuva yapabildiği biliniyor.