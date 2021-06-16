Hem gökten inen buz parçalarına, hem de rüzgara direndi. Kanatlarını açıp kendini siper etti. Yavrularını doludan korudu.

Bursa Karacabey Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren leyleğin dolu ve fırtınayla mücadelesi kameraya yansıdı.

Yağış öncesi her şey normal seyrindeydi. Yavrular yuvada yan yana yatarken, Yaren leylek onları kontrol ediyordu.

Yavrularına kanat gerdi, yuvasını bir an terk etmedi

Ne olduysa bir anda oldu. Fırtına çıktı, dolu taneleri inmeye başladı.

Yavrularını bacaklarının arasına toplayan anne leylek, kanatlarını açıp onları korumaya aldı.

Yağış dakikalarca sürdü. Yaren leylek bir an olsun yavrularını bırakmadı. Hatta bir ara tamamen üzerlerine kapandı.

"Yaren leylek ve yavrularının durumu iyi"

Görüntüleri, yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştı.

İzleyenleri duygulandıran anlar, beğeni aldı. Tüydeş, bir de not düştü. Görüntülerin yeni kaydedilmediğini ve yavruların hepsinin iyi olduğunu yazdı.