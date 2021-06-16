Kampüs alanının eğimli ve geçirgen yapısı avantaja çevrildi. Yağmurdan yararlanılan yeni proje hayata geçirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni nesil "Yağmur Vadisi" projesi ile bir ilke imza attı. Göletlerde biriktirilen su, üniversite kampüsünün sulama ihtiyacını karşılayacak.

Yağmur suyu göletlerde toplanacak

Proje ile üniversitenin kampüsü ve çevresinde yağmur suyu 6 yapay gölette toplanacak. Su kaynakları etkili kullanılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, projeyle ilgili, "Yağmuru hasat etmek amacıyla bir sistem kurduk. Bir yağmur vadisi projesi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında yüzey üstü sular, çatılara akan sular belli yönlendirmelerle bu vadide birleştirilip daha sonra vadenin sonunda 800 metrenin sonunda bir gölette toplanacak” dedi.

Havzalardan gelen su biriktiriliyor

Proje ile doğal yaşam alanı kurulması planlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Ceyhun Özçelik de şunları söyledi:

"Çatı sularının yanı sıra ilave olarak havzalardan gelen tüm yağışı alma hedefi ile bu projeden yola çıktık. Böylece sadece yağmur hasadının yanı sıra vadi boyunca piknik alanları, seyir alanları, yürüyüş, hiking ve trekking alanları tam anlamıyla bir şehir parkı niteliğinde. Burada öğrencilerimizin daha fazla zaman geçirmelerine imkan sağlayacak.”

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.