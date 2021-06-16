Bir kişinin zor sığabileceği dar bölümlerden geçtiler. Su kanallarında botlarla yolculuk yaptılar.

Görüntüler, Kadim şehir İstanbul'un az bilinen yer altı yapılarından...

Kültürel Mirası Koruma Uzmanı Arzu Ulaş, tez çalışması için Tarihi Yarımada'nın derinliklerine indi.

İstanbul'un altındaki tarih

Osmanlı arşivlerinde kaydı bulunan yer altı yapılarını tek tek tespit etti. Konumlarını gösteren haritalar çıkardı, bazılarını da görüntüledi. Araştırmalar 3 yıl sürdü.

Ulaş, "285 yeraltı yapısı bulguladık. Bu yapıların artık 59 tanesi mevcut değil. 41 tanesi de Osmanlı belgesinde bulgulayamadığımız ancak güncel tespit çalışmalarıyla tespit ettiğimiz yapılardı" dedi.

Çalışmada, 81 sarnıç, 30 mahzen, 15 su yolu, 11 ayazma, 5 maksem, 5 çukur çeşmesine rastlandı. Üstelik kentin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen yapılardan bazıları ihtiyaç halinde kullanılabilecek durumda.

Yer altı yapıları keşfedildi

Yerin 23 metre altındaki çalışmalara, mağara uzmanları ve dalgıçlar da katıldı. Bulgular, özellikle Selatin camilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaştı.

Çalışmada izine rastlanan yer altı zenginliklerinden bir tanesi de Zeyrek'teki 1500 yıllık sarnıç. Tarihi yapının kendi döneminde su depolamak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ulaş, Ahmediye Camii Sarnıcı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi ve Süleymaniye Camii bahçesindeki sarnıçların su görüntülerinin çekildiğini aktardı.

