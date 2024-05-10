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Ekonomi
AA 10.05.2024 14:16

"Bilinmeyen numaralar"a 63,3 milyon lira harcandı

Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak da bilinen telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, geçen yıl 63 milyon 285 bin 886 liraya ulaştı.

"Bilinmeyen numaralar"a 63,3 milyon lira harcandı

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

Geçen yıl çağrı süresi 3,4 milyon dakikayı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) verilerine göre, geçen yıl söz konusu hizmeti veren işletmecilerin geliri 63,3 milyon liraya yaklaştı.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan çağrı sayısının ise 1 milyon 628 bin 844 olduğu görüldü.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 7 aktif işletmecinin, geçen yıl aldığı çağrıların toplam süresi 3 milyon 435 bin 468 dakika oldu.

En fazla numarayla sorgulama yapıldı

Bu dönemde 3 milyon 179 bin 100 isimle sorgulama, 14 milyon 247 bin numarayla sorgulama yapıldı. Bu hizmet alanların 3 milyon 361 bin 588'i bireysel numara ve 1 milyon 194 bin 422'si kurumsal numara sorguladı.

Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin gelirleri, 2023 yılı birinci çeyreğinde 13 milyon 223 bin 875 lira, ikinci çeyreğinde 14 milyon 758 bin 565 lira, üçüncü çeyreğinde 14 milyon 968 bin 926 lira, dördüncü çeyreğinde 20 milyon 334 bin 520 lira olmak üzere 63 milyon 285 bin 886 lira olarak kayıtlara geçti.

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BTK Cep Telefonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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