Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Honaz ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait parçaların da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. El konulan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, Gürlek Mahallesi'nde E.K. ile M.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait 91 parça, 1 alın süsü, 1 pişmiş toprak testi ve 13 bronz obje bulundu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Altın Kaçakçılık Tarihi Eser
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