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Türkiye
AA 10.05.2024 14:14

Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bin yolcu seyahat etti

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı nisanda 97 bin 155 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bin yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, nisanda yurt içi 641, yurt dışı 3 olmak üzere 644 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 97 bin 155 yolcu yararlandı.

Havalimanından bu dönemde 720 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

Ocak-Nisan 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 2 bin 406, yolcu trafiğinin 337 bin 37 kişi, yük trafiğinin ise 2 bin 403 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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