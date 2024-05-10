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Türkiye
AA 10.05.2024 13:48

Kayseri Havalimanı'nı nisan ayında 215 bin yolcu kullandı

Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Kayseri Havalimanı'nı nisan ayında 215 bin yolcu kullandı

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği ise 34 bin 889 oldu. Böylece toplam 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1156, dış hatlarda da 228 olmak üzere toplamda 1384'e ulaştı. Yük trafiği ise 2 bin 370 ton oldu.

Bu yılın 4 aylık döneminde de yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton olarak gerçekleşti.

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