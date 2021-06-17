Samsun'un Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağışla birlikte bazı mahallelerde sel meydana geldi.

Güvenli Mahallesi'ndeki Yenice Çayı'nın debisi sağanakla yükseldi. Bu sırada çay kenarındaki araç, sele kapıldı.

Olayda, can kaybı ya da yaralanan olmazken, aracın sürüklenme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.