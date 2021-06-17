Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Samsun'da sele kapılan araç böyle sürüklendi
Samsun'da park halindeki aracın, sağanak sonrası sele kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağışla birlikte bazı mahallelerde sel meydana geldi.
Güvenli Mahallesi'ndeki Yenice Çayı'nın debisi sağanakla yükseldi. Bu sırada çay kenarındaki araç, sele kapıldı.
Olayda, can kaybı ya da yaralanan olmazken, aracın sürüklenme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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