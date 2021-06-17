Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İstanbul Sarıyer'de çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Rumeli Feneri Yolu üzerindeki alanda dün hayvan otlatan Aydoğan Sipahi, bir ineğinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı.
İneğini bulamayan ve sabah tekrar aynı bölgeye hayvan otlatmaya giden Sipahi, duyduğu ses üzerine baktığı çukurda ineği gördü.
İş makinesi yardımıyla kurtarıldı
İtfaiye ekipleri Sarıyer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle çukurun önüne yol açılarak ineği 12 saat sonra kurtardı.
Sipahi, "Bu çukuru ilk defa görüyorum. İneği dün akşam saat 22.00 sıralarında kaybettim. Hatta çalındığını düşündüm. Etrafı araştırdım, bulamadım" dedi.
Etiketler: İtfaiye
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