Bursa polisi, internet üzerinden izinsiz bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları siteler ve para transferleri takibe alındı.

Bursa, Aydın, Manisa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 12 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ile diz üstü bilgisayarlar ve kredi kartları ele geçirildi.

34 milyon liralık para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, adliye sevk edildi.