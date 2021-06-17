Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Nasrettin Hoca mahallesindeki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'na servisle gelen öğrencilerden birisinde koronavirüs tespit edildi.

Taşımalı sistem ile eğitim veren okula, Ortaklar mahallesinden servisle gelen E. Ç. isimli kız öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla diğer iki mahalleden aynı okul servisine binen 17 öğrenci ve servis şoförü temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı.

Nasresttin Hoca İlkokulu ise koronavirüs sebebiyle 16 Haziran 2021 ile 28 Haziran 2021 tarihleri arasında kapatıldı.