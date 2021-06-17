İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili kusuru tespit edilen 10'u tutuklu 29 şüpheli hakkında hazırlanan 5 iddianameden 4'ü mahkemelerce kabul edildi.

15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Aparatmanı'na ilişkin iddianamede 4 sanık için "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

Enkazından 11 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Yağcıoğlu Apartmanı için hazırlanan iddianame de İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu müteahhit ve mühendis için "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Depremde çöken Rıza Bey ve Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan iddianameler de geçtiğimiz günlerde mahkemece kabul edilmişti.