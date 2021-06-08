Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı
İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı. 10’u tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında ise Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, araştırmalar devam ediyor.
Sanıkların "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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