Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde terör örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kg toz esrar ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

141 noktada gerçekleştirilen narko-terör operasyonu sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak narkoterör suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçilmiş olduğu bilgisi verildi.