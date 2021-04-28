Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir depremi soruşturmasında 22 gözaltı kararı
İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili soruşturmada yeni bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildikten sonra, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve beton kullanıldığı, projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirlendi.
İzmir depremine ait bilirkişi raporu sonrasında ayrıca kusurları bulunduğu tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.
İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili soruşturmada yeni bilirkişi raporunun ardından 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.https://t.co/OTAAedgC4s pic.twitter.com/Az2pheFrdo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2021
Etiketler: Deprem
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