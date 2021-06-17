Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, İstanbul Havalimanının dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri olduğunu kaydederek, burada 70 binin üzerinde işçinin çalıştığını söyledi.

Bulut, "Bu işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımlarını hızlandırmak ve bir an önce aşılanmalarını sağlamak hem de iş kaybını önlemek adına burada bir alan oluşturduk. Alanda 12 kabinimiz bulunuyor. 12 kabinimizde eş zamanlı olarak COVID-19 aşısı yapılıyor." dedi.

Aşı olmak üzere merkeze gelen personelin gerekli kontrol ve girişlerinin yapılıp, aşıya uygunluğunun onaylanmasının ardından aşısının yapıldığını anlatan Bulut, aşı yapılan personelin önlem amaçlı bir süre beklemesinin ardından tekrar işinin başına döndüğünü söyledi.

Seyahat eden Türk vatandaşlarına da hizmet sunulacak

Aşı merkezinde isteğe bağlı olarak tüm çalışanlar 09.00-17.00 saatleri arasında aşı olabilecek. Bu hizmet, gelecek hafta itibarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarına da sunulacak.