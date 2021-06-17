Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, son bir haftada COVID-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 15 arttığını açıkladı.

Moeti, son 1 haftada COVID-19 vakalarının da yüzde 30 arttığını belirterek bu rakamların Ağustos 2020'deki birinci dalga ve Ocak 2021'deki ikinci dalga ile benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

Kıta 3'üncü dalga içinde

Afrika'daki 22 ülkede vakaların yüzde 20 arttığını kaydeden Moeti, kıtanın üçüncü COVID-19 dalgası içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Aşılama süreciyle ilgili bilgi veren Moeti, kıtada yaklaşık 12 milyon kişinin aşılandığının ve bunun toplam nüfusun yüzde 1'ine denk geldiğinin altını çizdi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bini geçti. Vaka sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 584 bine ulaştı.