Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’nın Espelkamp kentinde silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) Bielefeld polisine dayandırdığı haberine göre, Espelkamp şehir merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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