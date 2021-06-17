Yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışın yanında kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

Meteoroloji, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yağışın 11.00 sıralarında başlayacağı tahmin edildi.