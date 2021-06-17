Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın 11.00 civarında başlayacağı öngörüldü.
Yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışın yanında kuvvetli rüzgar da etkili olacak.
Meteoroloji, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmalarını istedi.
Yağışın 11.00 sıralarında başlayacağı tahmin edildi.
Etiketler: İstanbul Meteoroloji
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