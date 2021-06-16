Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta örtü yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek ve ağaçlara sıçramaması için büyük çaba gösteriyor.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şehit Emin köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.
Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, yaklaşık 3 hektarlık alanda otların tutuşmasıyla devam eden yangını söndürmek ve ağaçlara sıçramaması için çaba gösteriyor.
Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlara ve çiftçileri, bu alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Yangın
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