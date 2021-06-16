İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şehit Emin köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, yaklaşık 3 hektarlık alanda otların tutuşmasıyla devam eden yangını söndürmek ve ağaçlara sıçramaması için çaba gösteriyor.

Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlara ve çiftçileri, bu alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.