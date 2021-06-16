Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocukların örnek davranışı karşılıksız kalmadı
Kahramanmaraş'ta jandarma karakolu önünde rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını düzeltip öpen iki çocuğa anlamlı bir hediye geldi. Çocukları evlerinde ziyaret eden Ülkü Ocakları Kahramanmaraş Şubesi Heyeti, bayrak ve eğitim seti hediye etti.
Rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını böyle düzelttiler. Ardından bayrağı öpüp alınlarına götürdüler.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Furkan Karataş ve Mustafa Saltukbuğrahan Karaca'nın bu davranışı takdir topladı.
İki arkadaşın Türk bayrağına gösterdikleri saygı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Örnek davranışları sebebiyle ödüllendirildiler
Henüz 14 yaşında olan iki çocuğun bu örnek tavrı karşılıksız kalmadı. Ülkü Ocakları Kahramanmaraş Şubesi Furkan ve Mustafa'yı evlerinde ziyaret etti.
Çocuklara Türk bayrağı ve eğitim seti hediye edildi.
Çocukların evlerine de dev bir Türk bayrağı asıldı.
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