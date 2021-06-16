Rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını böyle düzelttiler. Ardından bayrağı öpüp alınlarına götürdüler.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Furkan Karataş ve Mustafa Saltukbuğrahan Karaca'nın bu davranışı takdir topladı.

İki arkadaşın Türk bayrağına gösterdikleri saygı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Örnek davranışları sebebiyle ödüllendirildiler

Henüz 14 yaşında olan iki çocuğun bu örnek tavrı karşılıksız kalmadı. Ülkü Ocakları Kahramanmaraş Şubesi Furkan ve Mustafa'yı evlerinde ziyaret etti.

Çocuklara Türk bayrağı ve eğitim seti hediye edildi.

Çocukların evlerine de dev bir Türk bayrağı asıldı.