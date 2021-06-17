Birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yılan yakalama timleri, özellikle kırsal mahallelerde büyük mücadele veriyor.

Yılan yakalama timleri, bir evin duvarına giren yaklaşık 3 metre boyunda bir yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.

İlk altı ayda 51 yılan doğaya bırakıldı

Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi’nde müstakil bir evin duvarına yılan girdiği ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yılanı büyük bir özveri ile yakaladı.

Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2021 yılının ilk altı ayında şikâyetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muhabir: Necmettin Çuhadaroğlu