Büyükşehir itfaiyesi yılan timi: 3 metrelik yılan yakaladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yılan yakalama timi ilk altı ayda 51 yılanı yakalayarak doğaya saldı. Ekiplerin yakaladığı yılanlar arasında bir evin duvarına giren 3 metre boyunda bir yılan da vardı.
Birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yılan yakalama timleri, özellikle kırsal mahallelerde büyük mücadele veriyor.
Yılan yakalama timleri, bir evin duvarına giren yaklaşık 3 metre boyunda bir yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.
İlk altı ayda 51 yılan doğaya bırakıldı
Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi’nde müstakil bir evin duvarına yılan girdiği ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yılanı büyük bir özveri ile yakaladı.
Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2021 yılının ilk altı ayında şikâyetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.
Muhabir: Necmettin Çuhadaroğlu