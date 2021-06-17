Sudaki oksijen miktarını da canlı popülasyonunu da arttıracak, deniz salyasıyla mücadeleye katkı sağlayacak..

Marmara Denizi'ni saran müsilaj problemi için gençlerin önerisi doğal bir çözüm sağlıyor. Enerjiyi güneşten alıyor, su altında ise yapay bir resif oluşturuyor.

Güneş enerjisiyle verilen enerji müsilajı temizleyecek

Özel bir şirket Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine destek olmak için harekete geçti.

Güneş enerjisiyle çalışan bir sistem hazırlandı. Su altına düşük voltta elektrik verildi.

Proje Müdürü Merve Mermer, "En büyük tehlike suyun altında olan. O yüzden biz hem elektroliz hem de reaktif ile oksijen sağlayarak yeni oluşumları sağlamaya çalıştık. Şuan Kocaeli'de deneme yapıyoruz ve de oraya yerleştireli bir hafta oldu. Gözle görebilecek değişimler olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Canlıların hayatını tehlikeye atmıyor

Elektrik 9 voltu geçmiyor, canlıların hayatını tehlikeye atmıyor. Sistem ile deniz suyundaki çözülmüş oksijen oranının artırılması hedefleniyor.

Farklı derinliklere kurulabilecek sistemden alınan ilk sonuçlar ise umut verici. Her bir kafes 150 metrekare alanda etkili olacak.

Deniz salyasının tekrar oluşmasını da önleyecek olan proje henüz onay aşamasında.