Isparta'nın Yalvaç ilçesi Salur mahallesinde kerpiç bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.