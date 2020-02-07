Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları durdu
[Fotoğraf: AA]
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü bölgede, sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, bir süre çalışma yaptıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeden ayrıldı.
Ekipler, hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapacak. Koşullar elverişli görülürse, kurtarma çalışmaları yeniden başlayacak.
Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.
Etiketler: Tipi karabet tüneli kar çığ bahçesaraySon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 11:58
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