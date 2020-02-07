Bursa'nın Nilüfer İlçesinde ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu belirlemişti.

Ekiplerce yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilo patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı.

Ayrıca, iki teröristin yakalanması ve toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili Kocaeli ve Antalya'da iki şüpheli daha gözaltına alındı.