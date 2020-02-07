Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta yağışların aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Erzincan'da şiddetli olması öngörülen bölgede kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı da yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi olayları ile bölgede yüksek kesimli kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.