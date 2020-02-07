Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir ihbar neticesinde harekete geçti.

Yalova’nın Kadıköy beldesindeki bir villayı teknik takibe alan ekipler, villaya giren çıkan şahısları tek tek tespit etti. Villanın E.Ç. adlı bir kadın tarafından kiralandığını öğrenen ekipler savcılık kararı ile villaya operasyon düzenlendi.

Evin odaları seraya çevrilmiş

Villaya giren jandarma ekipleri evin odalarında oluşturulan özel bölümlerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürüldüğünü gördü. Seralarda bitkilerin daha hızlı büyümesine imkan sağlayan ışık düzenekleri ve kimyasallar da ele geçirildi.

Villa içerisinde oluşturulan bölmelerde yetiştirilen 304 kök kenevir sökülürken yapılan aramada 386 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.

Villayı kiralayan E.Ç.’nin Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişime geçildi. Düzenlenen operasyonla E.Ç. Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.