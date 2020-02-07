Haber Giriş:
Eğribel Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Eğribel Geçidi yeniden ulaşıma açıldı.
Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde tipinin etkisini azaltmasıyla Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.
Çalışma sonucu ulaşıma açılan geçitte kar yağışı ise devam ediyor.
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
Eğribel Geçidi tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanmıştı.
Etiketler: eğribel geçidiSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 09:49
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