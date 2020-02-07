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Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar Kastamonu çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Karın, yer yer 50 santimetreyi bulacağı öngörüldü.
[Fotoğraf: AA]
Kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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