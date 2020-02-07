Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar Kastamonu çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Karın, yer yer 50 santimetreyi bulacağı öngörüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.