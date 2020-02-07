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7 ilde İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
7 ilde İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında doktor ve polislerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
7 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 23 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilenler arasında, 1 doktor, aktif görevde 3 komiser ve 3 komiser yardımcısı ile daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: son dakika İstanbul FETÖ operasyonu fetöSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 09:21
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