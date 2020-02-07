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Hemzemin geçitteki kaza kameralara yansıdı
Afyonkarahisar'da bariyerleri kırarak hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetimindeki kamyonet, bariyerleri kırarak hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. O sırada geçiş yapan yük treni kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaydedilen görüntülerde yük terinin kamyoneti metrelerce sürüklediği görüldü.
Etiketler: Tren kazası hemzemin geçitSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 10:31
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