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Yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen S.E'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.
Tırda yapılan aramada iki yangın tüpüne gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yangın tüpü uyuşturucuSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 09:30
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