Kimileri erken yaşta hayat enerjisinden kendisini yoksun hisseder, kimileri ise her daim genç, enerjik ve dinamik kalır.

Parlak Şapkalılar dans grubu da, kendisini her zaman genç ve enerjik hisseden insanlardan oluşuyor.

Üyeleri 65 ile 85 yaş aralığında olan grupta, yaklaşık yirmi kişi yer alıyor.

Tamamı emekli olan grup üyeleri, haftanın iki günü Kozyatağı Kültür Merkezinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sıradan bir kostüm giyemezdik

Dans eğitmeni Zerrin Gün 67 yaşında.

Dört sınıftan oluşan Parlak Şapkalılar grubunun kurucusu olan Gün, bu yaş grubunun koreografiye bağlı bir dans stili öğrenmelerinin çok zor olduğunu ancak üyelerdeki istek ve arzunun kendilerini bu noktaya kadar getirdiğini söylüyor.

Kendilerini dans etmeye bu kadar adamış yüksek yaş aralığına sahip grubun sıradan bir kostümle yetinemeyeceğine inandığını, içlerindeki istek ve enerjiyi yansıtması için parlak şapkalardan oluşan bir kostümü tercih ettiklerini belirtiyor.

Zerrin Gün, doktor tavsiyesiyle veya emekliliklerinin ardından sosyalleşmek için gruba katılan üyeler olduğunu, hatta dans sayesinde ilaçlarını bırakan kişilerin de aralarında yer aldığını söyledi.

"Müzik ile ayak, ayak ile ruh, ruh ile mutluluk beraber kaynaşıyor."

80 yaşında hem dans hem İngilizce

80 yaşındaki emekli öğretmen Nursel Konuralp, şu an grupta aktif olarak dans eden en yaşlı üye.

Dans eğitimlerine başlamasının ardından çalışmalara yürüyerek gelmeye başladığını söyleyen Konuralp, kendisine kattığı enerji için Zerrin Gün’e büyük hayranlık duyuyor.

Konuralp dans etmeye başlamasının ardından hayatında büyük değişiklikler olduğunu, kendisini sevmeyi öğrenmesiyle birlikte hayata bakış açısında farklılıklar oluştuğunu belirtti.

Yurt dışında doğup büyüyen torunları olan 80 yaşındaki Konuralp, onlarla daha iyi anlaşabilmek için bir de İngilizce kursuna başladığını söylüyor.

Kahvehanede oturmak yerine dansı tercih etti

69 yaşındaki Sıddık Bozdemir ise sağlık alanında çalıştıktan sonra emekli olmuş.

Meslektaşı olan eşiyle sosyalleşme fırsatını emekliliğin ardından bulabildiklerini söyleyen Bozdemir, dans eğitimlerine de eşi ile birlikte geliyor.

Bozdemir, kendi yaş gruplarında fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu hatırlatarak, daha önce dansla herhangi bir bağının olmadığını, kendisinin belirli bir yaştan sonra da bir şeyler başarabileceğine dair inancının arttığını söyledi.

Emeklilik günlerini kahvehane köşelerinde geçirmek yerine dans ederek değerlendirdiğini söyleyen Sıddık Bozdemir, hem gençlere hem de akranlarına sosyal aktivitelere katılmalarını tavsiye ediyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu